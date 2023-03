Juventus, maxi-evento con i tifosi: più di 330 Presidenti dei fan club presenti

La Juventus e l’evento con i tifosi. Come spiegato da Tuttosport, oltre 330 presidenti di Juventus Club si riuniranno a Torino proveniendo da tutte le parti del mondo. L’evento, dato che l’Allianz Stadium sarà impegnato dai preparativi per la gara contro il Verona in programma alle 18, sarà ospitato alle Officine grandi riparazioni, già sede del Golden Boy. Presente anche il Presidente Gianluca Ferrero, per un saluto istituzionale.