Giorgio Chiellini: “Nel mio futuro vedo la Juventus. Voglio lavorare nel management”

L’ex difensore della Juventus, attualmente ai Los Angeles FC, Giorgio Chiellini si sofferma sul suo futuro in un’intervista rilasciata a The Athletic. “La mia aspirazione è lavorare di più nel management. Ho una laurea in economia e un MBA in calcio. Fare l’allenatore richiede una dedizione al lavoro, che ora non sento. Non voglio essere un bugiardo, nel mio futuro vedo la Juventus. Non so in quale posizione, ma è un posto dove ho trascorso quasi metà della mia vita. Sono ancora molto legato a ognuno di loro e sono molto felice che stiano facendo una buona stagione. Non vedo l’ora di tornare allo stadio e guardarli durante le vacanze di Natale, ma non ho fretta. Mi sto godendo la vita qui con la mia famiglia”. Con lui, in MLS, ci sono altri due giocatori italiani, Insigne e Bernardeschi che negli scorsi mesi hanno vissuto momenti difficili con il Toronto: “Non siamo solo giocatori, siamo umani, con famiglie. È un grande spostamento dall’Italia a qui. Penso che lo stile di gioco in cui Insigne è stato incoraggiato a giocare fosse molto diverso da quello che gli si addiceva. Lo stile non era adatto a lui. Bernardeschi ha subito un piccolo intervento chirurgico alla fine della scorsa stagione; in questa stagione ha giocato meglio. Ma penso che quando inizi a perdere, perdere e perdere, è molto difficile tirarsi su”.