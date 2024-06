Gazzetta: l’agente di Calhanoglu incontra il Bayern. L’Inter non gradisce e fissa il prezzo a 70 milioni

Photo LiveMedia/Nderim Kaceli Turin, Italy, November 26, 2023, Italian soccer Serie A match Juventus FC vs Inter - FC Internazionale Image shows: Hakan Calhanoglu of Inter Milan during the Italian Serie A, football match between Juventus Fc and Fc Inter, on 26 November 2023 at Allianz Stadium, Turin, Italy. Photo Nderim Kaceli LiveMedia - World Copyright

Il Bayern Monaco fa sul serio per Hakan Calhanoglu. A fare il punto della situazione è La Gazzetta dello Sport, che spiega come – nonostante il no secco da parte dell’Inter – il club bavarese sia in contatto con il centrocampista turco e spera di portarlo in Bundesliga. “Ci sarebbero stati almeno un paio di incontri tra Stipic e i dirigenti del Bayern: il primo in Turchia, il secondo proprio in Germania dove si stanno svolgendo gli Europei” riporta la Rosea, sottolineando il malcontento dell’Inter, che un anno dopo il caso Lukaku vuole assolutamente evitare un’altra situazione del genere.

Né l’agente di Calhanoglu né il Bayern hanno parlato con l’Inter, il quale dal canto suo predica un inevitabile atteggiamento di attesa. “Oggi sia il presidente Beppe Marotta sia il direttore sportivo Piero Ausilio voleranno in Germania. Ma non ci sono incontri in agenda, né col Bayern e neppure con Calhanoglu o il suo entourage” precisa la Gazzetta, che spiega poi come il fattore geografico possa giocare un ruolo nella possibile trattativa visto che Calhanoglu è nato proprio in Germania, anche calcisticamente, e suo fratello gestisce un centro sportivo proprio a Mannheim.

Intanto, qualora il giocatore dovesse spingere per una cessione, l’Inter ha già fissato il prezzo: 70 milioni di euro. Una cifra sicuramente elevata per un giocatore di 31 anni, ma necessaria per operare sul mercato e rinforzare la squadra di fronte ad una perdita così importante nell’11 titolare.