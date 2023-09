Galliani in corsa alle elezioni per seggio rimasto vacante dopo morte Berlusconi: lo sfida Marco Cappato

Adriano Galliani pronto a scendere nuovamente in campo in politica. L’amministratore delegato del Monza ha presentato tutta la documentazione necessaria per correre alle elezioni suppletive di Monza con il centrodestra per aggiudicarsi il seggio da senatore rimasto vacante in seguito alla morte di Silvio Berlusconi, figura alla quale Galliani è stato legato a lungo. Il suo sfidante sarà un altro volto noto, vale a dire Marco Cappato, il tesoriere dell’associazione Coscioni e attivista per la possibilità di ricorrere al suidicio assistito.