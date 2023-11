Furto a casa Zaccagni, Chiara Nasti: “Già rapinati in estate ma non mandano più pattuglie”

Chiara Nasti, moglie del calciatore della Lazio e della Nazionale Mattia Zaccagni, ha annunciato sui social che questa notte dei ladri si sono intrufolati nella sua nell’abitazione. Così l’influencer sul furto: “Sono già stata rapinata non tanto tempo fa prima dell’estate e nonostante ciò i controlli rimangono insufficienti, questa cosa mi turba, non mandano più pattuglie. Fortunatamente io, Thiago (il figlio della coppia) e Mattia (Zaccagni) stiamo bene, è una cosa spregevole che non auguro a nessuno“.