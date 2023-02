Fuorionda Spalletti su Totti e Icardi, Sabatini replica: “L’ho chiamato e mi sono scusato”

Luciano Spalletti si è ritrovato al centro di diverse discussioni, dopo il fuorionda post-Champions, per aver commentato le continue domande su Totti e Icardi: “Non è normale che ancora mi parlino di come li abbia gestiti”. Sandro Sabatini negli studi Mediaset ieri sera, ha raccontato della sua telefonata con l’allenatore.

“Ho chiamato Spalletti e gli ho detto che facevo solo un complimento a lui, ma Luciano mi ha risposto che io ero il responsabile di quello che comunemente viene detto su Totti e Icardi. Facciamo una lunga chiacchierata nella quale è emerso il suo racconto sentito sul caso Totti. Io gli ho detto la verità, ovvero che sono tra i pochi che ha detto che quando Marotta ha lo ha mandato via per prendere Conte anche lui avrebbe vinto con quella squadra”. Sabatini ha poi concluso: “E’ finita con una risata, dopo 38 minuti di telefonata, con lui che ha detto che avrebbe risposto in diretta. La prossima volta lo farò parlare con un argomento a piacere. Su una cosa ha ragione e in parte mi tocca: sono stato cinico nella querelle Icardi, per quello che succedeva con Wanda Nara in studio, e mi sono anche scusato con lui”.