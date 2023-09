Francia, Mbappé parlerà in conferenza stampa: tra i temi affrontati anche il suo futuro

Convocato con la Nazionale della Francia, Kylian Mbappé tornerà a parlare in conferenza stampa dopo un’estate particolarmente movimentata. L’attaccante del Psg aveva infatti rifiutato di rinnovare il contratto ed era stato dunque messo fuori rosa. Dopo aver rinunciato ad un lauto bonus, è stato però reintegrato e adesso è al lavoro con la società per fare chiarezza sul suo futuro. A parlarne sarà proprio Mbappé che, come riportato da RMC Sport, interverrà in conferenza nella giornata di mercoledì 6 settembre. Kylian parlerà dei prossimi impegni con la Francia, ma anche del suo futuro tra Psg e Real Madrid.