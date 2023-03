Dalla Francia: in arrivo una maxi offerta dall’Al-Hilal per Sergio Ramos

Dopo Cristiano Ronaldo, l’Arabia Saudita vorrebbe conquistare anche Sergio Ramos. Il difensore spagnolo sarebbe l’obiettivo numero uno per il prossimo mercato dell’Al-Hilal che vuole portare un campione dello stile e della caratura del centrale ex Real Madrid, ora in forza al Paris Saint-Germain. Questi i dettagli di una possibile maxi offerta.

Secondo quanto riportato dalla Francia, nello specifico da l’Equipe, il futuro di Sergio Ramos al PSG sarebbe tutt’altro che scontato. Il centrale ex Real Madrid, per via di un ingaggio monstre (circa 791.000 lordi al mese), sarebbe un “peso” per le casse della società francese che dovrà fare i conti anche con le norme sancite in relazione al Financial Fai Play. Il sacrificio di Sergio Ramos quindi potrebbe essere contemplato nella politica di Campos. D’altra parte in Arabia spingono per un altro acquisto alla Cristiano Ronaldo. Anche la politica del paese sarebbe convinta di compiere un’altra operazione del genere, soprattutto per enfatizzare la candidatura del paese come paese ospitante dei Mondiali del 2030. Secondo il quotidiano francese, l’Al-Hilal sarebbe pronto ad offrirne 50 milioni a stagione a Ramos.