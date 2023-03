Sci alpino, la Coppa del Mondo torna a Zermatt-Cervinia la prossima stagione

La Coppa del Mondo di sci alpino torna a Zermatt-Cervinia il prossimo novembre: 11-12 le gare femminile, il fine settimana successivo quelle maschile. Dopo la cancellazione per insufficiente innevamento nell’autunno 2022, sono stati gli stessi profili ufficiali dell’organizzazione a confermare le date per la prossima stagione. Un calendario della CdM ancora non c’è, ma è probabile che il Matterhorn Cervino speed opening sarà la seconda prova in programma della stagione 2023-2024, dopo il gigante di Soelden (Austria) che potrebbe tenersi il 28 e 29 ottobre.