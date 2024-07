Francia, Diallo assicura: “Deschamps non in discussione, raggiunto obiettivo della semifinale”

Il presidente della Federcalcio francese, Philippe Diallo, ha confermato Didier Deschamps sulla panchina dei Bleus. Intervistato da “L’Equipe”, il numero uno del calcio transalpino ha tracciato un bilancio dopo l’eliminazione della Francia nella semifinale di Euro 2024 per mano della Spagna di De La Fuente. E a chi vuole mettere Deschamps sul banco degli imputati, il presidente della Fff risponde: “Il bilancio è positivo nel complesso, è stato raggiunto l’obiettivo minimo della semifinale – spiega – Deschamps continuerà la sua missione. Un risultato come la semifinale non andrebbe mai banalizzato. Resta comunque l’amaro in bocca, la finale sarebbe stata una ricompensa per l’impegno di giocatori, staff e per tutti i francesi che seguivano la squadra.”

“Non vedo motivo per mettere in discussione un allenatore che ha un contratto e ha raggiunto l’obiettivo che gli era stato dato – prosegue Diallo – Didier ha fatto il miglior lavoro possibile in questo Europeo e i risultati del passato parlano a suo favore.” E alle domande sul gioco poco spettacolare espresso dalla Francia, il presidente federale chiosa: “Cosa sarebbe stato detto se fossimo usciti ai gironi giocando molto bene? Siamo stati eliminati dalla miglior squadra del torneo, che ha sempre destato la miglior impressione.”