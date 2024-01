Formazioni ufficiali Al Shabab-Roma, amichevole 2024

Le formazioni ufficiali di Al Shabab-Roma, match valevole come amichevole internazionale in programma a Riyadh. Dopo il debutto vincente sulla panchina giallorossa all’Olimpico contro il Verona, e in attesa di tornare a giocare in campionato nel fine settimana contro la Salernitana, Daniele De Rossi può sperimentare in questo test contro la formazione araba. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

AL SHABAB: Al Absi, Al Harbi, Santos, Al Sharari, Al Yami, Cuellar, Al Qahtani, Kanabah, Bahebri, Al Sadi, Carrasco

ROMA: Svilar; Celik, Golic, Llorente, Kristensen; Cristante, Paredes, Pisilli; Joao Costa, Belotti, Zalewski