Serie C, Marani si schiera contro il razzismo: “Chi fa tutto ciò è anacronistico e imbecille”

Il presidente della Lega Pro, Matteo Marani, nel corso della presentazione di un libro scritto dall’ex direttore generale della Figc, ed attuale direttore di Social & Environmental Sustainability della Uefa, Michele Uva, si è schierato fermamente contro il razzismo: “Il razzismo è un tema con cui si continua a fare i conti. Un tema molto ampio di cui il calcio è investito, e parte da un Paese che ha spesso considerato la cultura una colpa e non è un valore. Ho detto ai presidenti della Lega che guido, durante un’assemblea, che se vogliono far valere il principio dei soldi, io penso invece che il valore sia la cultura. La tolleranza, la comprensione, l’inclusività non sono considerati valori nel calcio, e questo si traduce anche nelle curve dove vedo che gli ululati sono fatti da ragazzi di vent’anni. Chi fa tutto ciò è anacronistico oltre che imbecille“.

“Mi sono buttato nell’impresa di fare questo passaggio per provare a portare un contributo che viene da un mondo diverso, fatto di passione, scrittura, letture. Nel calcio servono sia soldi che idee. Dobbiamo metterci in moto, dobbiamo togliere qualche individualismo ed anche qualche avvocato che è sempre pronto a prendere qualche causa in mano, e mettere in pratica le idee, pensando di sistema”, ha concluso Marani.