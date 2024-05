Trionfo Atalanta, Sofia Goggia: “Fiera di essere nata qui. Grazie a Percassi, aspettiamo tutti a braccia aperte”

Anche Sofia Goggia è scesa in piazza per celebrare il trionfo dell’Atalanta in Europa League. La sciatrice bergamasca è stata l’inviata d’eccezione per Sky Sport nelle vie di Bergamo, con il popolo della Dea giustamente in preda ai festeggiamenti per una vittoria che è già storia. “C’è un casino pazzesco, dobbiamo dire grazie a Percassi. Abbiamo dei valori che sono insiti nella nostra indole – spiega Goggia – Incarno anche io questi valori e sono fiera di poter dire di essere nata qui esattamente come l’Atalanta.” Nelle prossime ore i festeggiamenti andranno ancora avanti e raggiungeranno l’apice con il rientro della squadra in città da Dublino: “Dobbiamo ringraziarli, aspettiamo tutti a braccia aperte”, conclude la sciatrice.

Proprio con Percassi, collegato da Dublino, c’è stato un divertente scambio di battute in diretta tv. Il presidente dell’Atalanta sentendo il tifo in delirio a Bergamo chiedeva a Goggia di caricare ulteriormente l’ambiente. Per tutta risposta l’oro olimpico in discesa libera replicava con “Senti che casino”.