Siviglia-Manchester United, che errore di Maguire: palla persa in area e gol dell’1-0 (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 65

Il video dell’errore di Maguire in Siviglia-Manchester United, match di ritorno dei quarti di finale di Europa League 2022/2023. Il difensore inglese si rende suo malgrado protagonista in occasione del gol di En-Nesyri, che porta in vantaggio il Siviglia dopo appena otto minuti. Maguire scambia il pallone con de Gea, ma una volta pressato perde la sfera malamente in area spianando la strada a En-Nesyri che ringrazia e non perdona.

IL VIDEO