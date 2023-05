Roma-Siviglia, ufficiale: Olimpico aperto ai tifosi coi maxi-schermi per la finale

Come per Tirana, anche per la finale di Budapest lo stadio Olimpico sarà aperto ai tifosi giallorossi che vorranno assistere a Roma-Siviglia. La Questura ha firmato infatti l’ordinanza che consentirà di aprire l’impianto ai supporter capitolini che sono pronti a far registrare il sold out. Il club ha chiesto a Sport e Salute, che gestisce l’impianto, di aprirlo per la serata del 31 maggio in cui si gioca l’atto conclusivo dell’Europa League ed è arrivato l’ok. Il prato sarà coperto con dei teloni per evitare che possa essere danneggiato – anche perché il 4 giugno si gioca contro lo Spezia – in ricordo di quanto accaduto un anno fa, con zolle rubate dai tifosi in festa.