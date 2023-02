Roma-Salisburgo, Pinto: “In Europa non si può sbagliare, Dybala pronto per giocare”

Il direttore sportivo della Roma, Tiago Pinto, si è fermato ai microfoni di Sky nel pre partita della sfida con il Salisburgo: “In Europa non si può sbagliare, abbiamo fatto una bella partita all’andata ma con una disattenzione siamo tornati a casa con 0 punti. Speriamo vada meglio oggi”. Successivamente si è soffermato sull’undici titolare scelto da Mourinho: “Dybala e Pellegrini stanno bene, sono pronti per giocare”. Pinto ha concluso parlando della crescita della squadra: “La squadra è in crescita, in campionato abbiamo 6 punti in più rispetto alla scorsa stagione, serve tempo a Mourinho”.