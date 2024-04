Roma-Milan, De Rossi: “Tutte le partite sono un crocevia, divario non è grande e si può fare”

Il tecnico della Roma, Daniele De Rossi, è andato in conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Milan: “Tutte le partite sono un crocevia, sta andando abbastanza bene. E’ un percorso per arrivare a renderci felici, domani farà parte di questo. Dobbiamo goderci i momenti, non pensare a quanto durerà e ai risultati ottenuti. Sono felice di essere allenatore e di esserlo qui a Roma”.

Il tecnico giallorosso ha poi sottolineato quello che è il lavoro svolto assieme alla squadra e quali sono le mossa in vista di domani: “All’interno delle partite ci sono mille cose da tenere in conto. Un’espulsione, un episodio, possono sempre condizionarti. Loro sono molto forti, se fanno sempre 20 punti più di noi un motivo c’è. Il blasone c’è e il fascino non manca ma in questo caso la partita di andata ha dimostrato che il divario non è grande e si può fare. Discorsi generici sulla gestione del risultato si possono fare, ma ci sono 90 minuti da giocare e bisogna fare una partita come quella dell’andata. Al posto di Cristante che è squalificato ci sarà Bove, ripongo tante aspettative su di lui, suderà la maglia e se lo merita”.

Poi un passaggio su N’Dicka e su quello che per lui vuol dire essere un allenatore: “N’Dicka sta bene, abbiamo ricevuto tanti complimenti e li ringrazio, tutti abbiamo gestito bene la situazione, qualsiasi allenatore avrebbe agito come me, stessa cosa per i miei calciatori. In questa domanda c’è l’essenza del mio lavoro. Bisogna sempre trovare qualcosa di nuovo, con lo studio, la tattica ma senza strafare. Siamo stati brave a fare ciò che era pianificato, Pioli non stravolgerà nulla ma probabilmente cambierà qualcosa a livello di interpreti e atteggiamento. Stiamo pensando a qualche cambiamento senza snaturarci”.

Infine il Mister fa un appello a Edoardo, il tifoso che nelle scorse ore era intervenuto in una emittente locale con un messaggio che ha gelato tutto il mondo del calcio italiano: “Non possiamo promettere a Edoardo di vincere, ma stiamo cercando un modo per rintracciarlo per cercare di fare il possibile. E’ una cosa delicata, ha colpito il mondo del calcio e vogliamo fare in modo di renderlo felice, se vorrà cercarci siamo qui pronti a fare il possibile”.