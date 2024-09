Roma, Juric: “Mio unico pensiero è vincere domani. Tifosi? Con prestazioni avremo loro supporto”

“Con tutta sincerità al momento spero solo di vincere domani. La mia concentrazione è tutta sulla partita e sul fare le cose giuste. Il mio unico pensiero è questo. Prepareremo la partita come prepariamo tutte le altre. Non sono emozionato, si gioca come giocheremo contro qualsiasi altra squadra. Per quanto riguarda i tifosi, spero che con prestazioni come quella contro l’Udinese staranno vicino alla squadra. Noi dobbiamo continuare a fare bene e sicuramente avremo il loro supporto“. Queste le parole dell’allenatore della Roma, Ivan Juric, che, alla vigilia della prima sfida di Europa League contro l’Athletic Bilbao, assicura di non pensare al suo futuro sulla panchina giallorossa ma solo alla sfida contro i baschi.

“Obiettivo primario campionato? Non abbiamo affrontato questo argomento con la proprietà su cosa sia più importante – ha sottolineato l’allenatore croato in conferenza stampa – Io in questo momento voglio che la squadra continui a fare prestazioni, conoscere la mia rosa meglio e preparare le partite una per volta. Un giudizio sull’organico? La rosa è ottima, vorrei arrivare ad utilizzare 20 giocatori. Konè è un giocatore ottimo, di talento e con grande voglia di lavorare. Sono convinto che faremo una bella stagione assieme, crescerà in tutti gli aspetti”

Su Dybala: “Dobbiamo stare molto attenti su questo aspetto, mi sembra recuperato bene dalla partita ma bisogna stare attenti. Quando sta bene è un giocatore speciale, dobbiamo sperare che duri per tutto l’anno e che non si faccia male. Faremo le scelte partita per partita. Pellegrini come sta? Domani Lorenzo non ci sarà, già con l’Udinese ha giocato con dolore. Spero che per la prossima ci sarà. Io lo vedo sereno, ho visto tutto il gruppo bene che hanno lavorato con il sorriso, è un bell’ambiente. Questa partita ci ha dato tanta fiducia”, ha concluso.