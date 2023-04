Roma-Feyenoord, intercettati e portati in questura 20 tifosi giallorossi con mazze e martelli

A poche ore dalla sfida dello stadio Olimpico tra Roma e Feyenoord, valevole per il ritorno dei quarti di finale di Europa League 2022/2023, un gruppo di venti tifosi giallorossi è stato intercettato in un pub della capitale di via A. Doria. Polizia di Stato, personale delle volanti e della digos, in vista della partita, hanno effettuato dei controlli ed hanno identificato questi individui, per poi portarli negli uffici di polizia, poiché all’interno del veicolo in possesso di uno dei tifosi sono state ritrovate mazze, bastoni e dei martelli. In caso di eventuali aggiornamenti, Sporface.it riporterà tutto tempestivamente.