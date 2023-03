Roma, Abraham dal 1′ con la Real Sociedad. Pronto Llorente

La Roma cerca un’altra serata magica all’Olimpico contro la Real Sociedad in occasione del match di andata degli ottavi di finale di Europa League. Domani, alle 18:45, la squadra di Mourinho insegue una vittoria fondamentale tra le mura amiche in vista del confronto decisivo in Spagna. Tammy Abraham tornerà dal 1′ e il tecnico in conferenza stampa ha trovato sia il modo di caricarlo che di togliergli pressioni: “Gol o non gol, per me è sufficiente che lavori di squadra”, le parole dello Special One. L’attaccante, decisivo nella scorsa stagione in Conference League, cerca altre reti pesanti in uno stadio che ha voglia di tornare ad urlare il suo nome. Un solo gol in Europa in questa stagione per l’ex Chelsea, che in campionato non segna da quattro gare. Troppo poco per chi tra gennaio e febbraio sembrava aver ritrovato continuità. Alle sue spalle agiranno Pellegrini e Dybala, mentre a centrocampo Cristante e Matic saranno confermati.

Sulle fasce Zalewski, Karsdorp e Spinazzola sono in lotta per due maglie. L’altro ballottaggio è in difesa con Llorente e Kumbulla che si giocano un posto nel terzetto difensivo orfano dello squalificato Ibanez. A protezione di Rui Patricio, Mancini e Smalling sono gli intoccabili di un reparto chiamato all’esame Oyarzabal. Intanto, a Trigoria oggi si è rivisto anche Ebrima Darboe, ai box da luglio 2022 per la lesione del legamento crociato. Parte del lavoro in gruppo per il classe 2001.