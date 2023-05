Regolamento Siviglia-Roma: cosa succede in caso di pareggio in finale di Europa League?

La Roma sfida il Siviglia in finale di Europa League a Budapest. Josè Mourinho insegue il suo sesto trofeo europeo, il secondo consecutivo sulla panchina della Roma dopo la Conference della scorsa stagione. Fischio d’inizio alle 21:00 di mercoledì 31 maggio. Ci sono 90′ minuti da vivere, o forse più. Già perché il regolamento della Uefa Europa League parla chiaro sull’eventualità del pareggio nei minuti regolamentari. In caso di parità al 90′, si procederà con due tempi supplementari da 15′ ciascuno. In caso di ulteriore parità, spazio ai calci di rigore. Nella serata di Budapest peraltro si sfidano due giocatori che un trofeo ai rigori l’hanno già vinto: Montiel da una parte, Dybala dall’altra, entrambi in gol su rigore nella finale del Mondiale in Qatar contro la Francia.