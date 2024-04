Milan, Leao: “A Sassuolo volevo dare una risposta, sono fatto così, imparo dai miei errori”

L’attaccante del Milan Rafael Leao ha parlato in conferenza stampa in vista del ritorno dei quarti di finale di Europa League contro la Roma: “Tutti noi, anche io, non abbiamo fatto bene all’andata e abbiamo perso. Ma abbiamo ritrovato fiducia a Reggio Emilia, perché abbiamo dimostrato energia, non ci siamo arresi. Dopo il Sassuolo siamo stati tutti insieme nello spogliatoio, abbiamo parlato: sappiamo l’importanza di questa partita. Ora abbiamo due gare che sono molto importanti per questa stagione. Dopo l’andata sono rimasto deluso, perché potevo fare di più, non perché non ci ho provato. Poi ci sono partite che ci sei e non ci sei, così si cresce. Io un leader? Non voglio esserlo qui a parole, ma sul campo“.

Il portoghese ha poi aggiunto: “Io ragiono con le sfide, poi sono al Milan quindi le critiche ci sono. Se siamo qua è perché abbiamo qualità, ma la pressione che abbiamo è buona“. Infine Leao ha concluso: “La mia prova col Sassuolo? Volevo dare una risposta dopo una partita in cui non avevo fatto tanto bene. Io sono fatto così, se sbaglio cerco sempre di tornare più forte, di imparare dai miei errori. Peccato non aver vinto, allungare al secondo posto era importantissimo per noi. Comunque ho ritrovato gioia e fiducia“.