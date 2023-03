Juventus, rifinitura in corso per il Friburgo: speranze di recupero per Di Maria e Chiesa

La Juventus è in campo per l’ultima rifinitura prima di partire alla volta di Friburgo, dove domani si giocherà il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Bonucci non è sceso in campo, e assenti sono anche Alex Sandro, Milik e Pogba. Le attenzioni sono tutte rivolte alle condizioni di Di Maria e Chiesa, che Allegri spera di avere per la trasferta tedesca. Il primo ha svolto qualche esercizio sul campo secondario, prima di entrare in palestra, mentre l’azzurro, così come Bremer, ha iniziato regolarmente l’allenamento insieme agli altri.