Juventis, il presidente del Siviglia: “Molto bene l’arbitro”

di Redazione 29

Il presidente del Siviglia Josè Castro promuove Daniel Siebert, l’arbitro di Juventus-Siviglia, semifinale di andata di Europa League. Fa discutere la decisione del direttore di gara di lasciar correre sull’intervento di Bade su Rabiot. “Non ho visto bene”, si è limitato a dire Castro. Il numero uno del club spagnolo, poi, ha aggiunto: “Ho visto molto bene l’arbitro, tranne quel minuto in più che ha concesso senza motivo, ma nel calcio succedono queste cose. Sarà difficile ma penso che ci siano molte possibilità di conquistare la finale”. Poi ancora: “Il risultato è buono, avremmo firmato prima della partita, dopo chiaramente no. Eravamo in vantaggio nel primo tempo e mi resta la grande immagine della squadra, peccato non aver potuto vincere perché lo meritavamo. Ci è mancata un po’ di fortuna. Abbiamo avuto le occasioni necessarie. Siamo stati di gran lunga superiori a una squadra che raddoppia il nostro budget. I tifosi devono essere felici e orgogliosi della loro squadra. D’ora in poi dobbiamo preparare quella magica atmosfera che il pubblico saprà creare per il ritorno”.