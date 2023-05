Highlights Bayer Leverkusen-Roma 0-0: Europa League 2022/2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 76

Il video con gli highlights di Bayer Leverkusen-Roma 0-0, sfida valevole come semifinale di ritorno di Europa League 2022/2023. I giallorossi fermano sul pareggio la squadra di Xabi Alonso e si qualificano per la finale della competizione, la seconda di fila a livello europeo dopo quella di Conference League vinta lo scorso anno. I ragazzi di Mourinho soffrono dal primo all’ultimo minuto, ma stringono i denti, si rintanano in difesa e alla fine riescono ad avere la meglio, estromettendo il Bayer Leverkusen. Lo Special One si conferma tale e strappa il pass per Budapest.

