Formazioni ufficiali Arsenal-Sporting Lisbona, Europa League 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Arsenal e Sporting Lisbona, sfida valida per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2022/2023. Questa è probabilmente tra le sfide più affascinanti del giovedì di coppe europee. La scorsa settimana finì 2-2 in Portogallo, ora i Gunners proveranno a sfruttare il fattore casa per conquistare un posto tra le migliori otto della competizione. Ma la formazione di Arteta dovrà stare attenta a gestire le forze fisiche e soprattutto mentali, con la Premier che rappresenta sempre l’obiettivo principale giunti a questo periodo dell’anno. Il fischio d’inizio è fissato alle 21:00 di giovedì 16 marzo, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI ARSENAL-SPORTING LISBONA

ARSENAL: in attesa

SPORTING LISBONA: in attesa