Fiorentina-Ferencvaros 2-2, Italiano: “Non so cosa sia successo nel 1°tempo, poi ottima reazione”

“Non so cosa sia successo nel primo tempo, siamo andati piano e abbiamo avuto poco ritmo. Quei primi 45′ li abbiamo semplicemente regalati. L’aspetto positivo è la reazione dei ragazzi che non ci stavano a perdere questa partita. Siamo stati anche fortunati sul 2-1 ma alla fine potevamo vincerla”. Così Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, analizza il pareggio con il Ferencvaros della sua Fiorentina. “Mi dispiace quel primo tempo perchè con ritmi simili i 20′ finali della ripresa potevano portarci ad un’altra partita – ha aggiunto Italiano -. In Europa, soprattutto quando non conosci a fondo gli avversari, tutte le rivali si rivelano temibili. Abbiamo concesso di più a inizio ripresa, ci sta di allungare le maglie, ma nel finale abbiamo provato il tutto e per tutto, siamo stati bravi”.

“Ora vediamo chi potrà recuperare per Napoli – ha proseguito Italiano -. Nico Gonzalez è uno di questi, forse possiamo farlo rifiatare perchè è rientrato Ikonè. Stiamo soffrendo sulle palle inattive, soprattutto in Europa, ti ritrovi contro squadre che hanno fisicità e malizia, bisogna sempre stare attenti”.