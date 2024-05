Europa League, Scamacca verso la finale: “Dobbiamo godercela”

“Loro non hanno ancora mai perso, ma nelle finali si parte sempre da 0-0 e ce la giocheremo. Se non perdono da un anno un motivo c’è, sarà una partita tosta con una posta in palio più importante. Sarà una finale difficile che noi vogliamo vincere quanto loro”. Gianluca Scamacca si è espresso così nel corso del media day in vista della finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. “Non so quanto ci ricapiterà una finale di Europa League, dobbiamo godercela e se riusciremo a vincere sarebbe il massimo”, ha aggiunto l’attaccante, che ieri non era squalificato in Coppa Italia: “Quando gli episodi non girano si fa fatica, resta un grande traguardo aver raggiunto due finali. Dalle sconfitte si impara sempre faremo tesoro degli errori nella finale di ieri”, ha concluso.

Durante il media day c’è stato spazio anche per Davide Zappacosta: “Abbiamo visto poco finora del Bayer Leverkusen, inizieremo a studiarlo dopo Lecce. Non hanno ancora perso quest’anno, sono una squadra forte ma noi non siamo da meno e faremo il possibile per vincere la partita. Dobbiamo pensare a noi stessi e cercare di trovare le energie giuste”, ha dichiarato l’esterno ai microfoni di Sky. Zappacosta è poi tornato sulla finale persa ieri: “E’ sempre brutto perdere una finale, c’è un po’ di delusione ma dobbiamo trasformarla in energia per affrontare le prossime partite al meglio. Cosa ci è mancato? È difficile da dire, le finali sono partite che possono essere decise da episodi e dobbiamo migliorare sotto il punto di vista dell’atteggiamento, cercando di portare gli episodi dalla nostra parte. È stata una partita che ci ha insegnato comunque tante cose che ci porteremo dietro e che cercheremo di mettere in pratica a Dublino, sarà una gara difficile e combattuta ma ce la metteremo tutta per vincere”.