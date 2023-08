Europa League 2023/2024, sorteggio Roma ai gironi: tutte le possibili avversarie

Tutto pronto per il sorteggio dei gironi dell’Europa League 2023/2024 e la Roma è presente in prima fascia: ecco tutte le possibili avversarie dei giallorossi. La formazione di Mourinho, finalista perdente della passata edizione, spera di non pescare avversarie dure, ricordando come soltanto la prima del raggruppamento vola agli ottavi e la seconda deve invece passare dai sedicesimi, mentre la terza scivola in Conference e la quarta è eliminata. Di seguito ecco allora le fasce in aggiornamento (il quadro completo una volta disputati gli spareggi di ritorno di giovedì 31 sera).

UNA TRA (seconda fascia): Rennes* o da definire, Real Betis, Marsiglia**, Molde**, Sporting* o da definire, Rangers* o da definire, da definire, da definire

UNA TRA (terza fascia): Brighton**, Friburgo***, da definire, da definire, da definire, da definire, da definire, da definire

UNA TRA (quarta fascia): Aek***, Sturm Graz***, Tolosa***, Backa Topola, Servette, Maccabi Haifa***, Panathinaikos, Rakow

* prima o seconda fascia

** seconda o terza fascia

*** terza o quarta fascia