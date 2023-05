Europa e Conference League: gli arbitri di Juventus-Siviglia, Roma-Bayer e Fiorentina-Basilea

L’Uefa ha pubblicato le designazioni per quanto riguarda le sfide di andata delle semifinali di Europa League e Conference League. Tre delle quattro partite vedono squadre italiane in campo, nel dettaglio per Juventus-Siviglia scelto il tedesco Sieberg con Var connazionale Dankert, per Roma-Bayer Leverkusen c’è l’inglese Oliver con Var connazionale Attwell, per Fiorentina-Basilea ecco il francese Letexier con Var connazionale Brisard. Di seguito ecco le designazioni complete.

21:00 CET – Turin (Juventus Stadium)

Juventus (ITA) – Sevilla FC (ESP)

Referee: Daniel Siebert (GER)

Assistant Referee 1: Jan Seidel (GER)

Assistant Referee 2: Rafael Foltyn (GER)

Fourth Official: Orel Grinfeeld (ISR)

Video Assistant Referee: Bastian Dankert (GER)

Assistant Video Assistant Referee: Fedayi San (SUI)

UEFA Referee Observer: Dejan Filipović (SRB)

UEFA Delegate: Scott Struthers (SCO)

21:00 CET – Rome (Stadio Olimpico)

AS Roma (ITA) – Bayer 04 Leverkusen (GER)

Referee: Michael Oliver (ENG)

Assistant Referee 1: Stuart Burt (ENG)

Assistant Referee 2: Lee Betts (ENG)

Fourth Official: Craig Pawson (ENG)

Video Assistant Referee: Stuart Attwell (ENG)

Assistant Video Assistant Referee: Christopher Kavanagh (ENG)

UEFA Referee Observer: Juan Antonio Fernández Marín (ESP)

UEFA Delegate: Bakar Jordania (GEO)

21:00 CET – Florence (Stadio Comunale Artemio Franchi)

ACF Fiorentina (ITA) – FC Basel (SUI)

Referee: François Letexier (FRA)

Assistant Referee 1: Cyril Mugnier (FRA)

Assistant Referee 2: Mehdi Rahmouni (FRA)

Fourth Official: Stéphanie Frappart (FRA)

Video Assistant Referee: Jérôme Brisard (FRA)

Assistant Video Assistant Referee: Willy Delajod (FRA)

UEFA Referee Observer: Rune Pedersen (NOR)

UEFA Delegate: Jovan Šurbatović (SRB)

21:00 CET – London (London Stadium)

West Ham (ENG) – AZ Alkmaar (NED)

Referee: Halil Umut Meler (TUR)

Assistant Referee 1: Mustafa Emre Eyisoy (TUR)

Assistant Referee 2: Kerem Ersoy (TUR)

Fourth Official: Maurizio Mariani (ITA)

Video Assistant Referee: Paolo Valeri (ITA)

Assistant Video Assistant Referee: Abdulkadir Bitigen (TUR)

UEFA Referee Observer: Matteo Simone Trefoloni (ITA)

UEFA Delegate: Radenko Mijatović (SVN)