Diffidati Roma-Bayer Leverkusen, i giocatori a rischio squalifica in vista del ritorno

I diffidati di Roma-Bayer Leverkusen, match valevole per l’andata delle semifinali dell’Europa League 2023/2024. E’ tutto pronto per la grande sfida che andrà in scena giovedì 2 maggio alle 21:00 nella cornice dello Stadio Olimpico. Gli uomini allenati da Daniele De Rossi vogliono raggiungere la finale di questa competizione per il secondo anno consecutivo, nella speranza di un esito diverso. I neo-campioni di Germania, dal loro canto, hanno intenzione di prendersi la rivincita dello scorso anno e di proseguire la striscia di imbattibilità. Per quanto riguarda la situazione dei diffidati, giunti a questo punto del torneo, i cartellini gialli vengono completamente azzerati. Per questo motivo non ci sono calciatori a rischio squalifica in vista della semifinale di ritorno e soltanto degli eventuali espulsi potrebbero saltare la sfida prevista la prossima settimana.