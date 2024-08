Calendario Roma Europa League 2024/2025: date e orari di tutte le otto partite

La Roma ha scoperto le sue avversarie alla fase campionato di Europa League 2024/2025: Eintracht in casa, Tottenham in trasferta, Braga in casa, AZ Alkmaar in trasferta, Dinamo Kiev in casa, Union St Gilloise in traserta, Athletic Bilbao in casa, Elfsborg in trasferta. Ecco tutto quel che c’è da sapere sull’avventura europea dei giallorossi. Il calendario con le date e gli orari d’inizio delle partite verrà elaborato dalla Uefa in seguito e annunciato sabato 31 agosto, per garantire che non vi siano sovrapposizioni di calendario con le squadre della Champions League e UEFA Conference League che giocano nelle stesse città.

LE OTTO AVVERSARIE DELLA ROMA

Eintracht (fascia 1, in casa)

Tottenham (fascia 1, in trasferta)

Braga (fascia 2, in casa)

AZ Alkmaar (fascia 2, in trasferta)

Dinamo Kiev (fascia 3, in casa)

Union St Gilloise (fascia 3, in trasferta)

Athletic Bilbao (fascia 4, in casa)

Elfsborg (fascia 4, in trasferta)

IL CALENDARIO E LE DATE (LA UEFA RILASCERÀ IL CALENDARIO COMPLETO SABATO 31 AGOSTO)

Prima giornata: 25-26 settembre 2024

Seconda giornata: 3 ottobre 2024

Terza giornata: 24 ottobre 2024

Quarta giornata: 7 novembre 2024

Quinta giornata: 28 novembre 2024

Sesta giornata: 12 dicembre 2024

Settima giornata: 23 gennaio 2025

Ottava giornata: 30 gennaio 2025

IL FORMAT DELLA COMPETIZIONE

Nel nuovo format dell’Europa League la fase a gironi lascia il posto ad un’unica fase campionato a 36 squadre. Ogni club affronterà quindi otto squadre diverse (quattro in casa, quattro in trasferta). Si forma un girone unico nel quale le prime otto classificate potranno staccare direttamente il pass per gli ottavi di finale, mentre le squadre classificate dal nono al ventiquattresimo posto disputeranno gli spareggi per la fase a eliminazione diretta, con le vincenti che accederanno agli ottavi. Eliminate (e quindi non retrocesse) le altre. Archiviata la fase campionato, si passa alla fase ad eliminazione diretta fino alla finale del 21 maggio 2025.