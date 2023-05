Dopo una gara di sofferenza in cui ha stretto i denti, Zeki Celik è stato costretto ad alzare bandiera bianca al 78′. L’esterno della Roma ha accusato un problema muscolare e non ha potuto proseguire il match contro il Bayer Leverkusen. Il suo posto è stato preso da Chris Smalling, al ritorno in campo un mese dopo l’ultimo match (il 20 aprile contro il Feyenoord).