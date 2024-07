Euro U19, Pafundi: “Vogliamo arrivare in fondo. Sogno di tornare in Nazionale maggiore”

Dall’esordio in Nazionale maggiore a 16 anni al ruolo da leader nell’Under 19 che insegue il titolo agli Europei. L’attaccante Simone Pafundi ripercorre il giorno in cui l’ex ct Roberto Mancini lo lanciò in campo in Albania-Italia del novembre 2022. “Quel ricordo è ancora molto vivo nella mia mente – racconta da Belfast a Vivo Azzurro TV, piattaforma OTT della Figc -, ma ero molto piccolo. Ora il mio sogno è tornare in Nazionale maggiore e farlo in maniera più consapevole: sicuramente sono cresciuto, ho fatto un’esperienza importante fuori dall’Italia e sono pronto a giocarmi tutte le mie carte”.

Il giocatore, attualmente di proprietà dell’Udinese ma in prestito al Losanna, in Svizzera, esprime tutta la sua felicità nel vestire la maglia della nazionale. “L’azzurro per me vuol dire tanto – ammette-. Ritrovarlo in una competizione così importante è motivo di grande soddisfazione e orgoglio. Non vedevo l’ora che arrivasse questo Europeo: era dalla qualificazione ottenuta a marzo che ci pensavo ogni giorno. Ora siamo qui, affronteremo una semifinale e vogliamo arrivare fino in fondo”.

Giovedì 25 luglio sarà sfida con la Spagna. “Siamo super concentrati, il ko contro l’Ucraina è stato un inciampo ma veniamo da una prima fase molto positiva. Vogliamo arrivare fino in fondo: siamo una squadra molto forte e possiamo fare ancora meglio. La sconfitta nell’ultima giornata ci farà da insegnamento per la semifinale: dobbiamo rimanere più focalizzati in alcune fasi delle partite. Corradi ci lascia molto tranquilli e credo che la qualità del nostro gioco sia una grande arma che dobbiamo provare a sfruttare. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di vincere l’Europeo, la vittoria di un anno fa sicuramente genera attenzione maggiore sul nostro cammino, ma questo non deve metterci pressione, anzi: vogliamo replicare quel risultato“.