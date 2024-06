Euro 2024, vietata canzone L’Amour Toujours di Gigi D’Agostino: usata da tedeschi per cori razzisti

Ennesima notizia abbastanza sorprendente che riguarda Euro 2024. Negli scorsi giorni, ma la notizia era passata sotto traccia e diffusa principalmente sui social e su Reddit, gli organizzatori del torneo hanno fatto sapere che la nota canzone L’Amour Toujours dell’italiano Gigi D’Agostino è attualmente vietata in praticamente tutta la Germania, e dunque non potrà essere diffusa o cantata durante gli Europei, né dagli altoparlanti degli stadi, dove negli scorsi anni era un must in terra tedesca, né tantomeno per spontanea volontà dei tifosi sparsi nelle dieci città in cui si svolge Euro 2024.

Il motivo è purtroppo serio: la canzone è stata di recente utilizzata, storpiandone le parole e utilizzandone il famosissimo motivetto, per dei cori razzisti. Il caso è quello dell’isola di Sylt, dove dei giovani rampolli di famiglie benestanti si sono lasciati andare a dei cori beceri come “La Germania ai tedeschi, fuori gli stranieri”, sulle note appunto di L’Amour Toujours, che in Germania così come in tutta Europa è famosissima. C’è stato di peggio: in un video diventato virale per giorni prima della rimozione coatta da parte degli stessi social più importanti, un giovane ha alzato il braccio facendo il saluto hitleriano e con l’altra mano ha mimato il purtroppo noto baffetto del Fuhrer. Tanto lo sdegno, subito i provvedimenti delle varie località, che hanno fatto sapere di non gradire questa canzone perché può scatenare la fetta di ultradestra della popolazione. Dunque da Euro 2024 si raccomanda ai tifosi di non intonare la canzone di Gigi Dag e non resta che prenderne atto.