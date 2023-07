Empoli, Maldini: “Perché qui? Sono stati i primi a interessarsi”

Daniel Maldini sbarca all’Empoli, dopo una breve avventura con lo Spezia lo scorso anno. Il giocatore, entusiasta del nuovo inizio, spiega il perché della sua scelta: “Ho scelto Empoli perché è stata la prima squadra che si è fortemente interessata e ho sentito la loro voglia di farmi venire qua. Darò tutto, credo che questa sia la piazza giusta per me. Spero di stare bene fisicamente per poi dare tutto quello che ho. Le prime impressioni con l’ambiente sono state positive, posso giocare un po’ ovunque davanti. Mi piace molto come gioca l’Empoli ed è uno dei motivi per cui sono qua. Posso giocare dappertutto, sicuramente questo tipo di gioco che fa l’Empoli si adatta alle mie caratteristiche. La pressione di portare questo cognome? Ormai ci sono abituato, ci sono vantaggi e svantaggi. Ma ormai non ci penso più di tanto“.

La dichiarazione si è conclusa con un breve commento sulle conoscenze all’interno della rosa e un possibile ritorno al Milan: “Dei ragazzi che sono qua conoscevo solamente Piccoli per averci giocato in Nazionale. Il gruppo mi ha fatto una bella impressione. I consigli che ho ricevuto sono sempre i soliti, io cercherò di dare il massimo. Tornare al Milan? Non lo so, sono rossonero, ci spero ma non so cosa riserverà il futuro. Mio padre non è più nel Milan? Chiaramente un po’ mi dispiace, ma non sono cose che dipendono da noi quindi non posso dire più di tanto“.