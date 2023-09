ECA ed UEFA firmano l’accordo: più soldi ai club nelle prossime stagioni

Una svolta nel mondo del calcio europeo. Dopo l’ondata del mercato saudita, i club del Vecchio Continente hanno richiesto, ed otterranno, più soldi per la qualificazione alle Coppe europee. Infatti, ECA ed Uefa hanno siglato un protocollo d’intesa che riguarderà un incremento dei benefici economici per tutti i club europei.

La quota riservata nel nuovo ciclo ai club che non partecipano alla fase a leghe delle competizioni Uefa aumenterà complessivamente al 10%: oltre al 3% riservato ai club eliminati nei gironi di qualificazione, la quota riservata ai club che non vi hanno affatto partecipato crescerà al 7%, (rispetto all’attuale 4%), assicurando 440 milioni di euro a stagione – ovvero 1,32 miliardi di euro nell’arco del ciclo – in quello che è l’unico schema di ridistribuzione per i club a livello paneuropeo. Il nuovo sistema di distribuzione per i club partecipanti porrà maggiore attenzione alla partecipazione (dal 25% al ​​27,5% sarà diviso equamente) e alla performance (dal 30% al 37,5%), mentre i due pilastri esistenti del market pool e del coefficiente verranno fusi e ridotti (dal 45% al​​35%).

Intervenendo alla firma a Berlino, il presidente dell’Eca Nasser Al-Khelaïfi, ha dichiarato: ”Questo rinnovato Memorandum d’Intesa tra Eca e Uefa fino al 2030 è una notizia fantastica per tutti i club europei e per tutti coloro che sono interessati alla stabilità e alla prosperità del calcio europeo per club. Il protocollo d’intesa formalizza gli accordi tra Uefa ed Eca su un’ampia gamma di questioni di governance, rappresentanza, regolamentazione, finanziarie e sportive e stabilisce solide basi per il continuo sviluppo del calcio europeo per club. Mentre la famiglia Eca continua a moltiplicarsi rapidamente in termini di dimensioni, rappresentando club di tutte le dimensioni in tutti gli angoli d’Europa, non vediamo l’ora di continuare il nostro rapporto costruttivo, collaborativo e di fiducia con la Uefa, il partner più importante dell’Eca“.

Sono arrivate anche le parole di Ceferin: “Questo nuovo protocollo d’intesa si basa sulle solide basi della cooperazione tra Uefa e Eca per rafforzare la piramide del calcio europeo aperta e basata sui valori, celebrata dai tifosi di tutto il mondo. Porterà continuità, stabilità e crescita sana che andranno a beneficio di ogni angolo d’Europa. Desidero ringraziare il comitato esecutivo dell’Eca e il suo presidente Nasser Al-Khelaïfi per i loro sforzi volti a far sì che questo accordo rinnovato diventi una realtà. La nostra cooperazione rafforzerà il calcio europeo e non vediamo l’ora che ciò si traduca in un ulteriore sviluppo e successo del gioco“.