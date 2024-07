Dopo i campioni in carica, la Svizzera vuole anche la testa dei vice: l’Inghilterra si aggrappa alle giocate dei singoli

A Dusseldorf si scontrano due nazionali giunte ai quarti di Euro 2024 in un modo che più agli antipodi non si potrebbe. Nel più totale scetticismo e con tante critiche nei confronti di Gareth Southgate i Tre Leoni: gli inglesi hanno vinto il girone C ma con una sola vittoria e due pareggi, poi si sono aggrappati ai propri singoli per sistemare le cose contro la Slovacchia. Al 95′ erano fuori, poi Bellingham ha piazzato la rovesciata e quella che prima dell’inizio degli Europei era la favorita assoluta per i bookmakers l’ha poi vinta ai supplementari con Kane. A un passo dall’eliminazione, l’Inghilterra è invece ancora viva: ma serve un salto di qualità sotto il profilo del gioco e soprattutto del collettivo, perché fin qui hanno funzionato solo le giocate dei singoli e le fiammate improvvise dei tanti fuoriclasse offensivi di una nazionale che ha rinunciato a Rashford e Grealish puntando su Foden e Saka fin qui sottotono. Il fatto che la semifinale metterà di fronte una tra Olanda e Turchia autorizza il popolo inglese a sognare la seconda finale consecutiva, stavolta con l’obiettivo di vincere gli Europei per la prima volta.

Occhio però alla Svizzera: è una delle più grandi sorprese, per un soffio ha chiuso il girone A al secondo posto e non al primo, e a livello di tabellone le è pure andata meglio, ringraziando quel gol di Fullkrug nell’1-1 contro la Germania. In ogni caso, ha dimostrato già tanto la formazione elvetica: il girone al secondo posto ha messo i ragazzi di Yakin sul cammino della nostra Italia, asfaltata in lungo e in largo a Berlino il 29 giugno. Freuler e Vargas hanno messo in luce tutti i problemi della Nazionale, ma questo è il racconto che si fa nel Bel Paese, perché oltre il confine si parla delle grandi qualità di una squadra completa, matura, tecnica e fisica che è questa Svizzera, assolutamente da sottovalutare. E dopo aver eliminato i campioni in carica, gli svizzeri vogliono far fuori anche i vice.

Sono 27 i precedenti tra le due nazionali, con ben 18 vittorie inglesi, 3 svizzere e 6 pareggi, ma soprattutto la Svizzera non ha mai raggiunto le semifinali di un grande torneo e mai come quest’anno sembra possibile arrivare fino in fondo. Agli Europei, l’Inghilterra ha trovato gli elvetici per l’ultima volta nel 2004, vincendo con un netto 3-0, mentre in una fase a eliminazione diretta si deve tornare indietro al 1996. L’Inghilterra ha vinto solo tre delle ultime nove partite giocate, l’ultima peraltro ai supplementari, è al contempo però imbattuta da otto anni e da undici partite agli Europei, visto che con l’Italia tre anni fa ha perso solo ai rigori. E per la prima volta, i Tre Leoni raggiungono i quarti di finale per due edizioni consecutive degli Europei. La Svizzera ha invece raggiunto la fase a eliminazione diretta per la quinta volta in sei partecipazioni ed è reduce dai quarti dello scorso anno, quando si arresero ai quarti. Hanno raggiunto Euro 2024 con un cammino non esaltante: solo una vittoria nelle ultime sette partite delle qualificazioni, ma sono imbattuti da sette partite nelle fasi finali degli Europei, avendo perso ai rigori contro gli iberici: l’ultima sconfitta è contro l’Italia, che è anche l’avversaria battuta maggiormente di recente come ben sappiamo. I ragazzi di Yakin sono anche imbattuti nelle otto partite giocate nel 2024, la sconfitta con la Romania nel 2023 è l’unica nelle ultime 16 partite giocate peraltro. Manuel Akanji, Fabian Schär e Zeki Amdouni giocano in Premier League e sono compagni di squadra dei vari Walker, Stones, Foden, Gordon e Trippier: ci si conosce, insomma. Ultimo appunto, perché non è un’ipotesi così peregrina quella dei calci di rigore: tre vittorie e sette sconfitte per gli inglesi tra Europei, Mondiali e Nations League (dove le due formazioni si sono affrontate tra loro con il successo dei tre Leoni dal dischetto nella finale per il terzo posto), una vittoria su cinque per la Svizzera.