Caleb Ewan si prende la vittoria nella seconda tappa del Giro dei Paesi Baschi 2025. Successo netto per il ciclista australiano della Ineos Grenadiers, che ha sfruttato al meglio il lavoro svolto dai compagni di squadra nel corso della giornata, conquistando il secondo successo stagionale. L’arrivo in volata ha visto il belga Luca Van Boven (Intermarché-Wanty), che aveva lanciato lo sprint, tagliare per secondo il traguardo di Lodosa, mentre il francese Bastien Tronchon (Decathlon AG2R La Mondiale) completa il podio. Nonostante una caduta nel finale, all’ingresso degli ultimi tre chilometri, la classifica generale non subisce cambiamenti, con Maximilian Schachmann (Soudal Quick-Step) che mantiene la leadership con lo stesso tempo di João Almeida (UAE Team Emirates XRG) e 1″ di margine su Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-hansgrohe).

Giro Paesi Baschi 2025, le parole di Caleb Ewan

“Quella di oggi era l’unica tappa di questa corsa che avrei potuto realisticamente pensare di vincere, di conseguenza c’era un po’ di pressione su di me che dovevo venire qui e trovare subito il successo – spiega Ewan nel post-gara –. La squadra oggi ha fatto un grandissimo lavoro, abbiamo tenuto la corsa sotto controllo sin dalla partenza e anche nel finale sono tutti stati bravissimi a portarmi in posizione nonostante un percorso non semplice. Io alla fine ho solo dovuto fare la volata”.

“Tutto sommato è stata una bella giornata in bici – commenta Maximilian Schachmann –. Nel finale c’è stato un po’ di caos, compresa una caduta poco prima degli ultimi tre chilometri in cui ho perso un po’ di contatto, ma fortunatamente sono poi riuscito con i miei compagni a rientrare”. “Già da domani cominceremo ad affrontare le salite e a partire da domani avremo sempre una salita poco prima del traguardo che saranno sempre cruciali nel stabilire il risultato. Da domani comincia una nuova corsa”, ha concluso.

ORDINE DI ARRIVO 2^ TAPPA

Caleb Ewan – INEOS Grenadiers – 4:13:50 Luca Van Boven – Intermarché – Wanty – 4:13:50 Bastien Tronchon – Decathlon AG2R La Mondiale Team – 4:13:50 Thibaud Gruel – Groupama – FDJ – 4:13:50 Iúri Leitão – Caja Rural – Seguros RGA – 4:13:50 Axel Zingle – Team Visma | Lease a Bike – 4:13:50 Fabio Van Den Bossche – Alpecin – Deceuninck – 4:13:50 Luc Wirtgen – Tudor Pro Cycling Team – 4:13:50 Jon Aberasturi – Euskaltel – Euskadi – 4:13:50 Anders Foldager – Team Jayco AlUla – 4:13:50

CLASSIFICA GENERALE