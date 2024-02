Deschamps: “Mai pensato che Pogba abbia voluto doparsi”

Il CT della Francia, Didier Deschamps, dopo la notizia della squalifica per quattro anni inflitta dal Tribunale Nazionale Antidoping al centrocampista della Juventus Paul Pogba: “Non ho mai pensato, neanche per un solo istante, che Paul abbia avuto l’intenzione né il desidero di drogarsi. Lo conosco bene e so che questo non gli appartiene“. Deschamps ha poi aggiunto: “Paul sta attraversando da diversi mesi un periodo estremamente duro come la sentenza di oggi e io non posso ovviamente rimanere indifferente, visti i rapporti che abbiamo instaurato in nazionale. La sua situazione mi rattrista e spero che le cose possano migliorare, voglio credere che possa succedere. I campioni prelevati attestano la presenza dell’ormone illecito, questi sono i fatti, ora Paul dovrà condurre una nuova battaglia per difendersi davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport e convincere i giudici di non aver assunto consapevolmente prodotti proibiti“.