Cristiano Ronaldo esalta il mercato dell’Arabia Saudita: “Sei mesi fa mi prendevate per pazzo”

Cristiano Ronaldo è stato il primo a credere nel progetto del calcio saudita, sei mesi fa. Il portoghese ha parlato dopo la grande sessione di mercato che ha visto la Saudi Pro League padrona assoluta del calcio internazionale. Direttamente dal ritiro portoghese, CR7 ha parlato dell’importanza, crescente, che il campionato saudita sta acquisendo.

Cristiano Ronaldo: “Sapevo che sarebbe successo, l’ho detto sei mesi fa e tutti pensavano che fossi io il pazzo. Ma in fondo il matto non è poi così matto e risulta essere normale giocare nel campionato arabo. Per me è stato un grande privilegio cambiare la cultura di un Paese in termini di calcio e vedere grandi stelle andare in Arabia Saudita“.