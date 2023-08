Cremonese-Catanzaro: zero reti per le due squadre

La Cremonese e il Catanzaro hanno pareggiato. A Cremona, per l’apertura del campionato di Serie B, le due squadre collezionano uno 0-0. La partita non è mai riuscita a decollare pienamente, con solo alcuni sprazzi di verticalizzazione da entrambe le parti. Durante la seconda giornata, il Catanzaro sfiderà la Ternana, mentre la Cremonese incontrerà il Bari.

Il primo tempo di partita non offre grandi emozioni. Il gioco è statico, se non per alcuni tentativi di verticalizzazione di Iemmello e Afena-Gyan, uomini che poi si dimostrano fondamentali per l’andamento della prima metà di gara. Il ritmo si alza negli ultimi minuti, con Iemmello che scaglia il pallone in porta ma proprio contro il portiere della Cremonese. I padroni di casa non tardano a rispondere all’attacco e Afena-Gyan sfiora il gol, ma la palla termina sul secondo palo. Finisce così il primo tempo, con zero gol per entrambe le formazioni.

Dopo quindici minuti si torna in campo con la volontà e la necessità di sbloccare la partita. La Cremonese parte nel migliore dei modi, ma non riesce mai a trovare la giusta condizione per riuscire a segnare e i diversi tiri finiscono fuori dai pali. I grigiorossi amministrano il gioco, ma continuano a non trovare il gol. L’opportunità migliore per portare la squadra in vantaggio viene data a Vasquez su punizione, ma la palla finisce ben sopra la traversa. Il Catanzaro sembra essere più in difficoltà e commette diversi errori in ogni area del campo, rischiando addirittura il gol al minuto 89. La gara finisce sullo 0-0 e il Catanzaro pone fine ad una grandiosa fila di 15 partite in cui la squadra aveva collezionato almeno una rete.