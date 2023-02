Roma-Cremonese, Wijnaldum in panchina. C’è anche Llorente

Dalla Cremonese alla Cremonese. Gini Wijnaldum si fece male (frattura alla tibia) prima del match contro i grigiorossi in campionato e oggi torna tra i convocati proprio contro la squadra di Ballardini ai quarti di finale di Coppa Italia. Lo stadio Olimpico (quasi sold out) si prepara a rendere omaggio al calciatore, arrivato in prestito dal Psg. Primi boati anche per Diego Llorente, difensore arrivato dal Leeds.