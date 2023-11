Regolamento Sassuolo-Spezia: cosa succede in caso di pareggio, Coppa Italia 2023/2024

Il regolamento di Sassuolo-Spezia, match valevole per i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2023/2024. Gli uomini allenati dal Alessio Dionisi, dopo il pareggio con il Bologna, hanno intenzione di tornare alla vittoria per qualificarsi agli ottavi. Il club ligure, dal suo canto, è in grande difficoltà in questo avvio di campionato e spera di trovare una gioia in coppa. La partita andrà in scena alle ore 18:00 di giovedì 2 novembre e sarà trasmessa su Italia 1 e Mediaset Infinity. Il regolamento prevede che, in caso di pareggio, le due squadre disputino i tempi supplementari; in caso di ulteriore parità si procederà con i calci di rigore, che determinerebbero la squadra qualificata agli ottavi di finale.