Pagelle Udinese-Salernitana 3-1: voti e tabellino Coppa Italia 2024/2025

Zarraga ordinato, Lucca lucido in attacco, Payero decisivo ma sfortunato. Male Velthuis, mentre Simy non basta. Sono in sintesi le pagelle di Udinese-Salernitana, match dei sedicesimi di finale di Coppa Italia 2024/2025. Bijol al 20′ sblocca il risultato con un destro in diagonale all’ingresso dell’area di rigore. Dopo cinque minuti arriva la rete del pari realizzata da Simy, servito da Hrustic e bravo a battere Nava con un destro a giro da fermo. Prima del duplice fischio c’è il nuovo vantaggio friulano dopo il fallo in area di Velthuis su Payero, costretto ad uscire in barella per infortunio: Lucca dal dischetto al 44′ riporta avanti i bianconeri. E ad inizio ripresa c’è il 3-1 di Ekkelkamp su assist di Modesto.

UDINESE (3-5-2): Sava 7; Abankwah 6 (40’st Palma sv), Bijol 7, Touré 6 (40’st Ebosse sv); Rui Modesto 7, Lovric 5.5 (15’st Atta 6), Oier Zarraga 7, Payero 6 (43’pt Ekkelenkamp 6.5), Zemura 6.5; Iker Bravo 6.5, Lucca 6.5 (15’st Davis 6). In panchina: Okoye, Padelli, Thauvin, Ehizibue, Brenner, Karlstrom, Kabasele. Allenatore: Runjaic 6.5.

SALERNITANA (4-3-3): Fiorillo 6; Ghiglione 5, Velthuis 4, Ruggeri 4.5, Jaroszynski 4.5; Soriano 6 (20’st Torregrossa 5.5), Tello 5, Hrustic 5 (8’st Maggiore 4); Kallon 5.5 (30’st Amatucci 6), Simy 6 (30’st Braaf 5.5), Dalmonte 5.5 (8′ st Verde 5.5). In panchina: Corriere, Sepe, Gentile, Bronn, Njoh, Reine-Adelaide, Wlodarczyk, Stojanovic, Ferrari. Allenatore: Martusciello 5.

Arbitro: Cosso 5.5. RETI: 19’pt Bijol, 25’pt Simy, 43’pt Lucca (rig), 2’st Ekkelenkamp.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Sava para un rigore a Torregrossa al 38’st. Espulso Maggiore al 52’st per gioco pericoloso.

Ammoniti: Velthuis, Ruggeri, Davis, Tello, Bijol. Angoli 6-6. Recupero: 2′, 8′.