Pagelle Salernitana-Sampdoria 4-0, voti e tabellino sedicesimi Coppa Italia 2023/2024

Le pagelle di Salernitana-Sampdoria 4-0 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2023/2024. All’Arechi tutto facile per i campani già nel primo tempo grazie ai gol da parte di Ikwuemesi e Tchaouna, ben poca cosa la reazione dei doriani che non riescono a farsi vedere in avanti. Nel secondo tempo ancora Tchaouna e poi il poker di Cabral. Di seguito ecco le pagelle della sfida.

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil 6; Bronn 6, Gyomber 6.5, Pirola 6.5 (32’st Mazzocchi 6), Bradaric 6; Legowski 6.5, Bohinen 6.5, Maggiore 6 (36’st Martegani sv); Tchaouna 7.5 (32’st Kastanos 6), Botheim 6.5 (18’st Cabral 6); Ikwuemesi 7 (18’st Simy 6). In panchina: Fiorillo, Ochoa, Sambia, Coulibaly, Stewart, Lovato, Candreva, Sfait. Allenatore: Inzaghi 7.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Ravaglia 4.5; Depaoli 4.5 (35’st Conti sv), Ghilardi 5 (36’st Buyla sv), Gonzalez 5, Giordano 4.5; Girelli 5, Ricci 4.5, Panada 5.5 (35’st Kasami sv); Askildsen 5; De Luca 5.5, La Gumina 5 (20’st Delle Monache 6). In panchina: Stankovic, Tantalocchi, Langella, Vieira, Verre, Yepes, Esposito, Borini. Allenatore: Pirlo 5.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo 6.5.

RETI: 28’pt Ikwuemesi, 46’pt, 22’st Tchaouna, 41’st Cabral.

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 4.740. Ammoniti: Giordano, Depaoli, Ghilardi. Angoli: 4-7. Recupero: 1’pt, 0’st.