Napoli-Palermo 5-0, Dionisi: “Potevamo far meglio, ma non è questa la nostra categoria”

“Il nostro campionato ricomincia lunedì, oggi non era la nostra categoria. Abbiamo sbagliato alcune cose abbastanza semplici, forse per inesperienza e pressione. Poi ci siamo sciolti, ma su un risultato ormai compromesso. Potevamo far meglio, ma non sono queste le nostre partite”. Così Alessio Dionisi, allenatore del Palermo, intervenuto dopo la sconfitta esterna per 5-0 contro il Napoli nel match valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia.

“Gli episodi arbitrali? Ce ne sono stati alcuni, forse giudicati frettolosamente, ma preferirei parlare delle cose che mi competono anche perché la partita è finita 5-0 e sarebbe inutile parlare di questo. Sapevamo di avere poche possibilità qui a Napoli, ma al momento del possibile rigore eravamo in un buon momento, avendo anche preso un palo. Dispiace essere rimasti in dieci a trenta minuti dalla fine della partita. L’entrata di Vasic non mi sembrava grave – confessa Dionisi -, il ragazzo ha guardato solo il pallone. “.