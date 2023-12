MOVIOLA – Napoli-Frosinone: gol di Simeone annullato per fallo di mano di Lindstroem

Episodio da moviola nel corso del primo tempo di Napoli-Frosinone, match valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2023/2024. I ragazzi di Walter Mazzarri sbloccano il risultato grazie ad una ingenuità di Okoli che regala la palla a Simeone, l’attaccante argentino scarta Cerofolini e poi deposita la palla in rete. Ma l’arbitro, il signor Abisso della sezione di Palermo, viene richiamato al Var per valutare un possibile tocco di mano di Lindstroem ad inizio azione. L’esterno del Napoli si aggiusta la palla con il braccio e Abisso decide di annullare la rete. Si rimane dunque, per il momento, sullo 0-0. Ma i dubbi sono tantissimi, non tanto per il fallo di mano, quanto perché il difensore del Frosinone tocca il pallone volontariamente, fa una giocata all’indietro e quindi, in teoria, da lì comincerebbe un’altra azione. A quel punto il Var sarebbe tagliato fuori per l’intervento di mano a centrocampo.