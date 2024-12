La Roma batte la Sampdoria 4-1 all’Olimpico agli ottavi di finale di Coppa Italia. Nel prossimo turno i giallorossi sfideranno il Milan a San Siro in un match che si terrà nella prima o nell’ultima settimana di febbraio. Una piccola iniezione di autostima per gli uomini di Claudio Ranieri, reduci dalla sconfitta di Como che ha complicato la situazione di classifica di Dybala (accostato al Galatasaray in questi giorni) e compagni. La Roma aveva vinto senza subire gol tutte le ultime tre partite di Coppa Italia contro la Sampdoria: stasera non tiene la porta inviolata, con Ryan tra i pali al posto di Svilar, ma si regala comunque un poker di reti con le firme di Dovbyk (doppietta), Baldanzi e Shomurodov.

IL RACCONTO DELLA GARA

La Roma passa in vantaggio al 9′. Saelemaekers crossa dalla trequarti di destra e pesca in area Dovbyk che si infila tra i due centrali e con un tocco di punta indirizza verso la rete. L’ex Milan e Bologna è scatenato e ci prova anche con una conclusione al 14′, ma il tiro è alto. Più preciso in zona assist con un altro cross al 19′ che mette in crisi la difesa blucerchiata: Meulensteen di petto prova a servire il suo portiere, ma sfiora l’autogol colpendo la traversa. Sulla ribattuta Dovbyk appoggia in rete di testa. Al 24′ c’è anche il 3-0. Merito di Tommaso Baldanzi che porta palla sulla trequarti, si porta nei pressi del limite dell’area e con un sinistro a giro batte Vismara. All’intervallo la Samp spende un doppio cambio. Esce Veroli, entra Ioannou. Fuori anche Pedrola, dentro Depaoli. La Roma abbassa il ritmo e subisce gol. Zalewski è un po’ morbido su un pallone conteso, Depaoli ruba la sfera e crossa al centro: Hermoso sbaglia l’intervento e favorisce l’inserimento di Yepes che batte Ryan. Al 64’ Soulé colpisce la traversa con un sinistro a giro dalla lunga distanza. Un minuto dopo Dovbyk, tutto solo davanti a Vismara, si divora la chance per la tripletta. L’ucraino viene sostituito da Eldor Shomurodov, che pochi secondi dopo il suo ingresso in campo va subito a segno con un colpo di testa su cross di Angelino, calando il poker del definitivo 4-1.

LE PAGELLE

MIGLIORE IN CAMPO – Baldanzi 7. Doveva dare un segnale e l’ha dato. Oltre al gol bellissimo, l’ex Empoli è sempre nel vivo del gioco e offre giocate di spessore in ogni zona di campo.

PEGGIORE IN CAMPO – Meulensteen 4.5. Tanti errori, su tutti il maldestro appoggio di petto che porta al secondo gol di Dovbyk.

L’ARBITRO – Federico Dionisi 6. Buona prova, senza sbavature.

IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Ryan 6; Celik 6; Ndicka 6.5, Hermoso 5.5; Zalewski 6.5 (25’st Dahl 6), Pisilli 6.5 (18’st Le Fee 5.5), Paredes 6.5 (25’st Pellegrini 6), Angelino 7; Saelemaekers 7 (18’st Soulé 6), Baldanzi 7; Dovbyk 7 (33’st Shomurodov 7).

In panchina: Abdulhamid, Sangaré, Dybala, El Shaarawy, Marin, Svilar.

Allenatore: Ranieri 6.5.

SAMPDORIA (4-3-3): Vismara 5.5; Venuti 5.5, Meulensteen 4.5, Vulikic 5, Veroli 5 (1’st Ioannou 5.5); Vieira 5.5 (17’st Benedetti 6), Yepes 6.5, Akinsanmiro 5.5 (33’st Bellemo 6); Borini 5, Leonardi 5.5 (24’st Sekulov 5), Pedrola 5 (1’st Depaoli 6.5).

In panchina: Barreca, Coda, Ghidotti, Giordano, Girelli, La Gumina, Ravaglia, Ricci, Riccio, Tutino.

Allenatore: Semplici 5.

ARBITRO: Dionisi di L’Aquila 6.

RETI: 9’pt 19’pt Dovbyk, 24’pt Baldanzi, 16’st Yepes, 34’st Shomurodov.

NOTE: Serata serena, terreno di gioco in buone condizioni.

Ammoniti: Pisilli, Vulikic, Borini. Angoli: 2-0. Recupero: 0’, 3’.