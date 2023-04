Juventus, Allegri alla squadra dopo la sconfitta con l’Inter: “Come si fa a perdere contro una squadra di morti?”

Massimiliano Allegri, che già domenica scorsa aveva dovuto incassare la sconfitta casalinga (0-1) contro il Napoli, non ha reagito benissimo quando, nella serata di mercoledì 26 aprile, la Juventus ha perso per 1-0 contro l’Inter, con i nerazzurri che hanno eliminato i bianconeri e hanno ottenuto il pass per la finale di Coppa Italia, che giocheranno il prossimo 24 maggio, allo Stadio Olimpico di Roma, contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Allegri, dopo il litigio con i dirigenti meneghini, avrebbe mostrato tutto il suo nervosismo anche nello spogliatoio, rivolgendo parole dure alla sua squadra e accusando i ragazzi per la prestazioni, va detto, sottotono. “Ma come si fa a perdere contro una squadra di morti? Dobbiamo arrivare davanti a loro in campionato, non devono andare in Champions”, sarebbe una delle frasi pronunciate dall’ex tecnico del Milan. All’interno delle quattro mura di uno spogliatoio, questo tipo di dichiarazioni non sono una novità, ma, secondo il quotidiano che ne riporta l’accaduto, il nervosismo mostrato dall’allenatore juventino è “difficilmente giustificabile”.